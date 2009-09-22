АМК оштрафовал «Укрзализныцю»

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на 70 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АМК, такое решение принято по результатам выездного заседания комитета в Одессе.

Как установил комитет, «Укрзализныця» внедрила экономически необоснованные тарифы за предоставление дополнительных услуг предприятиям во время осуществления грузовых перевозок.

В частности, по данным АМК, за оформление перевозок в двустороннем железнодорожно-паромном сообщении Ильичевск – Варна и Ильичевск – Поти/Батуми с грузоотправителей и грузополучателей взималось соответственно 470 грн. за вагон во время экспорта и 125 грн. – во время импорта грузов. Как выяснил комитет, в эти тарифы «Укрзализныця» закладывала работы и расходы, непосредственно связанные с перевозкой грузов, а не с оформлением перевозок.

В ходе рассмотрения комитетом дела «Укрзализныця» устранила нарушение. В новом Сборнике тарифов, согласованном с органами власти и предприятиями-потребителями, внедрена общая услуга за оформление отмеченных перевозок, стоимость услуги составляет 325,5 грн. за вагон.