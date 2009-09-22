НКРС в конце ноября проведет тендеры

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем сегодняшнем заседании определила дату начала тендеров на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G) «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)» - 27 ноября 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Как отмечается в сообщении, торги планируется провести в конце ноября 2009 года. Сообщения от субъектов ведения хозяйства о намерении принять участие в тендерах и другие документы тендерного предложения будут приниматься НКРС в рабочие дни с 29 сентября 2009 года до 17.00 26 октября 2009 года.

Комиссия также решила сообщить Министерству обороны Украины о необходимости предоставления в срок до 15 октября 2009 года в Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) характеристики частотных присвоений действующих радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые в результате конверсии подлежат замене.

УГЦР с целью осуществления в пределах полномочий мероприятий по конверсии проведет изменение радиочастотных присвоений действующих радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в полосах радиочастот 1920 – 1935 Мгц, 1950 – 1980 Мгц, 2010 – 2015 Мгц, 2020 – 2025 Мгц, 2110 – 2125 Мгц, 2140 – 2170 Мгц в другие полосы радиочастот в соответствии с Планом использования радиочастотного ресурса Украины.

В соответствии с принятым решением, НКРС до 29 сентября 2009 года разработает предложения относительно количества, начальной стоимости лицензий и полос радиочастот, которые будут предметом торгов, а также разработает Условия тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)».

На заседании была утверждена тендерная комиссия и график проведения тендеров, который включает три этапа: подготовительный этап – прием документов, на втором этапе их рассмотрение и на третьем проведение самих торгов с голоса. Согласно этому графику торги планируется провести в конце ноября 2009 года.

Следующее заседание относительно организации тендеров (открытых аукционов) на получение лицензий на пользование радиочастотного ресурса для сетей мобильной связи третьего поколения состоятся 29 сентября 2009 года.

Как отметил и.о. председателя НКРС Владимир ЗВЕРЕВ, рассмотрение вопроса относительно проведения конверсии радиочастотного ресурса и организации тендеров на получение лицензий для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)» стало возможным после того, как 16 сентября т.г. на заседании Кабинета Министров Украины на основании выводов Межведомственной комиссии было принят распоряжение № 1119-р «Некоторые вопросы проведения конверсии полос радиочастот». Документом определен порядок проведения конверсии полос радиочастот путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах и их перевод за такие полосы радиочастот.

Как сообщал УНИАН, разговоры о необходимости широкого внедрения радиотехнологии мобильной связи третьего поколения “Цифровая сотовая радиосвязь IMT-2000 (UMTS)” В Украине непрерывно ведутся три последние года.

Одной из причин задержки с проведением тендера на радиочастоты для этой радиотехнологии являются «непомерные аппетиты МО по затратам на конверсию».

НКРС, Госадминистрация связи и операторы мобильной связи считают необоснованной и неприемлемой предложенную Минобороны сумму конверсии радиочастот для мобильной связи третьего поколения (3G) в размере 2,5 млрд. грн., завышенную более чем в 4 раза. Они считают, что сумма конверсии 2,5 млрд. грн. на срок проведения 4 года, которая была предложена Министерством обороны Украины, является необоснованной и неприемлемой», а в расчетах МО были допущены существенные ошибки, которые значительно завысили объемы работ.

По данным НКРС, Кабмин распоряжением № 1119-р определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот.

НКРС приняла решение ограничить количество лицензий на осуществление деятельности по предоставления телекоммуникационных услуг с использованием радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ – 2000 (UMTS)» в полосах частот 1920 – 1980 Мгц, 2110 –2170 Мгц, 2010 –2025 Мгц. Всего для использования данной радиотехнологии будут выданы пять лицензий на радиочастоты, при этом одна лицензия уже была выдана «Укртелекому» без тендера ранее.

Остальные четыре лицензии для данной радиотехнологии будут выданы претендентам на радиочастоты по результатам тендеров. Как известно, на лицензии претендукт пять компаний: УМС, Киевстар, УРС, ТСУ и ITC.