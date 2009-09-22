Уровень коррупции на таможне вырос

В Украине за два последних года количество компаний, которые имели реальный опыт коррупции во время прохождения таможенного оформления увеличилось на 7% - с 36% (2007 г.) до 43% в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации в Луганске общенационального исследования коррупции в таможенной сфере заявила эксперт исследования и мониторинга проекта «Гідна Україна» Светлана ГОРНАЯ.

Согласно исследованию, которое было проведено в сотрудничестве с исследовательской компанией «InMid» в 2007, использование личных связей при прохождение таможенного оформления за указанный период выросло на 6% (с 20% в 2007 г. до 26% в 2009 г.), добровольное предложение взятки - на 5% (с 23% до 28%), а вымогание взятки -на 4% ( с 26% до 30%).

Как в 2007 году, так и в 2009-ом чаще всего с проявлениями коррупции компании сталкивались на этапе оформления документов (60% в 2007 г., 62% в 2009 г.). Доля платежей импортеров, которые каждый раз осуществляют неофициальный платеж, уменьшилась с 42% в 2007 г. до 35% в 2009-ом, а у экспортеров, наоборот, выросла с 28% до 36%.

Как в 2007, так и в 2009 годах наблюдается высокая действенность неофициальных платежей. Свыше 80% компаний, которые осуществляли неофициальный платеж, получили таможенные услуги в полном объеме.

75% компаний уверены, что антикоррупционные действия власти неэффективны. Для решения проблемы коррупции, по мнению респондентов, необходимо уменьшить количества документов для прохождения таможенных процедур (47%), улучшить законодательство в таможенной сфере (42%) и упростить процедуры прохождения границы (41%).

Опрос компаний проводился по комбинированной методикой. В 2007 году было опрошено 187 экспортеров, 68 импортеров и 159 предприятий, которые занимаются экспортом и импортом. В опросе 2009 года приняли участие 176 экспортеров, 69 импортеров и 162 предприятия, которые занимаются и экспортом, и импортом.