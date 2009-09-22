Билеты на Евро-2012 могут стать билетами на все виды транспорта

Во время проведения Евро-2012 болельщики могут получить возможность купить единый электронный билет, который будет объединять как непосредственно билет на матчи в рамках чемпионата, так и билет на все виды транспорта.

С инициативой внедрения единых комбинированных билетов (сombi-ticket) выступают Украина и Польша, пишет газета «Дело» (№ 151 от 22 сентября).

«Речь идет о том, чтобы болельщик, покупая такой комбинированный билет в Познани, мог без проблем поехать в Варшаву, Гданьск, Вроцлав или любой город, принимающий Евро-2012 в Украине», - пояснил заместитель мэра Познани Михал ПРИМАС.

По словам замдиректора Координационного бюро по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине Валерия ЖАЛДАКА, сombi-ticket также предоставит привилегии при пересечении границ. «Для обладателей этого билета на границе будут оборудованы отдельные пункты пропуска. Это избавит болельщиков от очередей и позволит сэкономить время при прохождении таможенного контроля», - сказал он.

Согласно подсчетам Министерства транспорта и связи Украины, на реализацию проекта необходимо 500 млн. грн. Из них 450 млн. будет выделено из госбюджета, а оставшиеся 50 млн. грн. инвестирует УЕФА.

Необходимость значительных инвестиций в этот проект в Минтранссвязи объясняют необходимостью внедрения центра автоматизации пассажирских перевозок. Этот центр будет осуществлять обработку запросов и объединять данные о маршрутах всех видов транспорта.

При этом Украина может и отказаться от введения сombi-ticket. Как отметил собеседник газеты в Местном оргкомитете Евро-2012 в Украине, если в декабре УЕФА примет решение о том, что в Украине будет только два принимающих еврочемпионат города, то эту систему не будут вводить. В этом просто не будет смысла.

Как сообщалось, первая стадия свободной продажи билетов на матчи Евро-2012 стартует в марте 2011 года. Распространение будет проходить только через Интернет с целью минимизировать количество поддельных билетов.