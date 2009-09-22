УГРЦ обещает отключить все клонированные телефоны навсегда

В будущем все клонированные мобильные телефоны с одинаковыми кодами IMEI будут отключены от сетей операторов навсегда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Отмечается, что в некоторых СМИ появилась информация о том, что владельцы палаток на столичном «Радиорынке» предлагают перепрограммирование кодов IMEI нелегально ввезенных, а также похищенных у граждан и заблокированных оператором мобильных телефонов.

«Хозяева многочисленных палаток предлагают даже предоставить мобильнику новую жизнь и статус легального. При этом они обосновывают это тем, что несмотря на то, что одинаковый код двух телефонов будет находиться в базе данных УГЦР, выяснить, который из них является краденым, невозможно», - отмечается в сообщении.

В УГЦР, в свою очередь, заявили, что «клонированные телефоны долго не будут жить», и у граждан, которые «погнались за более дешевыми телефонами или приобрели их нелегально, непременно возникнут проблемы».

По данным центра, последующее усовершенствование автоматизированной системы учета мобильных терминалов, которое ведется в УГЦР, «сразу обнаружит подделку и сделает невозможным подключение к сети» так называемых „клонов”. А через определенное время «все телефоны с одинаковыми кодами IMEI будут отключены от сети оператора навсегда и рисковать с «перепрошивкой» не стоит», - говорится в сообщении.

УГЦР советует при приобретении мобильного телефона требовать от продавца проверить наличие идентификационного кода терминала в обобщенной базе данных УГЦР.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.