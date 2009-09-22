Предприятия почты и связи Кировоградщины уменьшили доходы

В январе-августе 2009 года предприятия почты и связи Кировоградской области от основной деятельности получили 262,5 млн. грн. доходов, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольшая сумма доходов получена от реализации услуг мобильной связи – 129,2 млн. грн., почтовой – 33,7 млн. грн., телефонной городской – 32,2 млн. грн. и телефонной междугородней – 26 млн. грн.

Объем доходов от услуг почты и связи для населения составил 95,5 млн. грн., что на 18,7% меньше, чем в январе-августе 2008 года, для предприятий – 167,1 млн. грн. (меньше на 2,3%).