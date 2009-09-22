«Борисполь» откроет парковку возле терминала «В»

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в ближайшее время введет в эксплуатацию автопарковку на расстоянии 100 м от привокзальной площади терминала «В» на 140 машиномест.

Об этом сказано в сообщении Министерства транспорта и связи Украины, размещенном на официальном сайте ведомства.

Кроме того, для компании ЗАО «АТАСС-Борисполь», которая осуществляет перевозку пассажиров к аэропорту и в обратном направлении, предоставлено место конечной остановки для высадки/посадки пассажиров возле терминала «В».

Для привокзальной площади терминала «А» разрабатывается временная схема нанесения дорожной разметки движения транспортных средств и парковки при участии департамента ГАИ МВД Украины.