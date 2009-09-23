Киевская ГАИ рекомендует водителям поспешить с техосмотром

Руководство столичного управления Госавтоинспекции призывает владельцев транспортных средств поспешить с прохождением технического осмотра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Главного управления МВД Украины в Киеве, с таким обращением к водителям выступил начальник столичного ведомства Анатолий СИРЕНКО.

По его словам, к началу сентября, согласно статистическим данным, на технический осмотр подали свои автомобили примерно треть киевских водителей.

А.СИРЕНКО считает, что такое малое количество машин, которые прошли техосмотр, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, если раньше технический осмотр заканчивался в конце июля, то в этом году он был продлен до середины декабря. Во-вторых, в СМИ появились сообщения, что транспорт можно подавать на осмотр даже в следующем году.

"По видимому, многие автовладельцы и решили, что с прохождением ТО можно не спешить. Однако уже принято окончательное решение, что технический осмотр в нынешнем году заканчивается 15 декабря", - сказал А.СИРЕНКО.

Как напомнили в столичной ГАИ, для успешного прохождения техосмотров автомобиль должен сначала пройти проверку технического состояния на сертифицированных станциях технического обслуживания (такой порядок был впервые введен в нынешнем году). Однако, как показала практика, в некоторых регионах не смогли вовремя сформировать необходимую сеть СТО. С учетом этого, постановлением правительства от 19 апреля нынешнего года сотрудникам ГАИ в тех районах, где отсутствуют соответствующие станции, разрешено самостоятельно (как это было раньше) контролировать техсостояние транспорта.

При этом в ГАИ отметили, что в Киеве "подобных проблем практически нет": не загружена станция диагностики ГАИ, расположенная по улице Туполева, 19; остальные 37 СТО, которым разрешено выдавать протокол проверки технического состояния, работают без особой нагрузки.

"Я рекомендовал бы киевлянам не затягивать с прохождением техосмотра, а подготовиться и в ближайшее время подать транспорт на проверку, поскольку опыт прошлых лет показывает, что к моменту завершения срока прохождения ТО возникает никому ненужный ажиотаж и очереди", - сказал А.СИРЕНКО.

В ГАИ также напомнили, что согласно действующим законодательством эксплуатация транспорта, который не прошел в установленные сроки ТО, запрещена. Нарушение этого требования влечет за собой штраф в размере от 340 до 425 грн.