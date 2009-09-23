Власть Киева снимет запрет на въезд международных фур

Власть Киева намерена снять ограничение на въезд в город большегрузных автомобилей, осуществляющих международные рейсы.

Об этом в комментарии к проекту распоряжения Киевской городской госадминистрации “О внесении изменений и дополнений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25.07.2008 № 1024” сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам транспорта Валерий МИРОНОВ.

Он отметил, что подготовленные изменения смягчают запрет на въезд грузовиков массой более 4,5 тонны.

“Мы решили пойти на это, чтобы поддержать автоперевозчиков в условиях экономического кризиса. А именно проект предусматривает запрет на въезд фур не на целый день, а лишь в часы “пик” - с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера. Перевозчики потеряют меньше денег. Кроме того, мы вынуждены полностью снять запрет на въезд для международных перевозчиков, чьи машины зарегистрированы в соответствии со специальными конвенциями – это “TIR”, - сказал В.МИРОНОВ, добавив, что Украина несет особые международные обязательства по защите таких перевозчиков.

Вместе с тем, заместитель председателя КГГА заметил, что городская власть продолжает заниматься разработкой мероприятий по оптимизации грузовых перевозок в столице.

“Все крупногабаритные машины на въезде (в город) мы не оставим, поэтому с ограничением въезда фур в город разрабатывается возможность создания безопасных и удобных коридоров и зон, через которые дозировано можно будет пускать большие грузовики на разгрузку”, - отметил В.МИРОНОВ.

В перспективе, по его словам, планируются передовые подходы к грузовым потокам, связанные с контейнеризацией и альтернативными путями доставок товаров в Киев.