СК «ИНГО Украина» заключила ряд договоров страхования

ЗАО «Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» продлила сотрудничество с группой компаний ICT GmbH.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, СК «ИНГО Украина» застраховала имущество складского комплекса в Киевской области, а также ответственность оператора склада как эксплуатанта складского комплекса и ответственность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Ответственность страховщика по договорам страхования составила около 95 млн. грн.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании – 130,9 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 233,5 млн. грн., сумма страховых выплат составила 139,9 млн. грн. Объем технических резервов компании на конец июня 2009 года достиг 233,6 млн. грн.

99,9985% акций СК «ИНГО Украина» принадлежат ООО «ИнВест-Полис».

ООО «ИнВест-Полис» (Россия) – 100% дочерняя компания ОСАО «Ингосстрах» (Россия).

Internationale Container Transport GmbH работает на транспортно-экспедиторском рынке Украины с 1992 года и на сегодня является одним из лидеров данной отрасли на Украине. Спектр предлагаемых услуг позволяет покрыть любую потребность клиента, связанную с перемещением, хранением и обработкой грузов.

Логистический терминал компании общей площадью более 25,000 кв. метров является одним из самых крупных и современных в Украине.