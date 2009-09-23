«Азовмаш» намерен создать совместное предприятие

ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь) намерено создать в Казахстане совместное украино-казахское предприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент «Азовмаша» Александр САВЧУК на пресс-конференции в Мариуполе 22 сентября.

«Мы пошли на то, что сейчас создаем совместное предприятие в Казахстане для того, чтобы получить долгосрочную понятную перспективу по этой стране», - сказал руководитель завода. По его словам, совместное предприятие будет создано на базе Акмолинского вагоноремонтного завода, с которым у мариупольских машиностроителей «нормальные связи».

«Нам предложили Казахская железная дорога, руководство завода создать производственные мощности по производству полувагонов, крытых вагонов и цистерн. Мощности сборочные», - объяснил А.САВЧУК. При этом он добавил, что также «Азовмаш» станет «главным подрядчиком поставок железнодорожного состава в Казахстан».

Президент «Азовмаша» отметил, что Казахстан сегодня «требует не менее 10-15 тыс. вагонов в ближайшие год-полтора». «Это очень хороший рынок. Мы пошли, мы дали месяц назад добро. Договор о намерении подписан, других документов пока нет», - заключил А.САВЧУК.

Справка УНИАН. ОАО "Азовмаш" (г. Мариуполь, Донецкая обл.) создано в 2000 году на базе нескольких объединенных предприятий Мариуполя: АО "Азов", "Азовобщемаш", "Мариупольский термический завод", Специализированный конструкторско-технологический институт. Предприятие – монополист в бывшем СССР по выпуску большегрузных топливозаправщиков

Около 80% производимой продукции "Азовмаш" экспортирует в Россию, Азербайджан, Германию, Венгрию, Турцию и другие страны.

Акционерами ОАО "Азовмаш" являются Фонд госимущества Украины (50%+1 акция) и ЗАО "Украинская промышленно-транспортная компания" (50% - 1 акция).