Эксперт: железная дорога обеспечивает ГМК 37% экономии

Железная дорога обеспечивает металлургам 37% экономии по действующему Меморандуму, при этом несет убытки 300 млн. грн. ежеквартально.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель экспертной группы Консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» (МКГ) Дмитрий ПОДТУРКИН.

По его словам, «Укрзализныця» продолжает практически единолично обеспечивать основной уровень экономии ГМК, теряя при этом необходимые для собственного развития финансовые средства. В целом прямые убытки от действия меморандума для предприятия уже составили 421,8 млн. грн., до конца года этот показатель может увеличиться до 562,3 млн. грн.

«Львиная доля недополученной Укрзалізницею прибыли в секторе грузовых перевозок формируется из-за сдерживания тарифов для металлургических предприятий на транзит продукции ГМК. При этом металл, потребителем которого является железная дорога, стремительно дорожает. Как результат – формируется диаметрально противоположная динамика развития железнодорожного транспорта и металлургии», - сказал он.

При этом, по его словам, проблема гораздо более глобальна, чем потери «Укрзализныци», поскольку в случае свертывания транспортниками программ своего технического развития предприятия-производители специализированной продукции для железнодорожного транспорта окажутся перед угрозой закрытия. «Единственным выходом для предприятий становится снижение цен. Однако, снизить цены они не в состоянии из-за дороговизны металла на внутреннем рынке. К примеру, на внутреннем рынке стоимость металлопродукции продолжает оставаться выше цен на экспортные поставки. Причем в последнее время по отдельным товарным позициям она выросла на 15-20%», - добавил эксперт.

По данным МКГ, если в прошлом году строительство 1 км путей стоило около 2 млн. грн., то сейчас – 2,6-2,7 млн. грн. Рост стоимости вагонов еще больше сужает потребительские возможности традиционного заказчика. Так, с прошлого года стоимость электровоза «Лугансктепловоза» увеличилась с 32 до 48 млн. грн, а пригородной электрички – с 47 до 63 млн грн. В результате падение производства в отечественном вагоностроении составляет порядка 70%.

«Таким образом, в настоящее время железная дорога оказывается заложником интересов металлургов. Это тормозит ее дальнейшее развитие и ставит под угрозу будущее отраслей-поставщиков продукции для «Укрзализныци». А через железную дорогу и вся транспортная система может попасть в зависимость от функционирования одной отрасли. Это недопустимо и опасно для экономики страны», – подчеркнул Д.ПОДТУРКИН.

По словам эксперта, правительству необходимо четко различать грань между разумной помощью и дискриминационным дотированием одних отраслей за счет других.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 г. в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.

Правительство постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязал Минтрансвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля этого года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет министров Украины продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года.