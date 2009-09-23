Група Vega подала в суд на «Укртелеком»

Хозяйственный суд г. Киева 18 сентября возбудил производство по иску ОАО «Фарлеп-Инвест» (управляющая компания Vega) к ОАО «Укртелеком» об обязательстве изменить договор о предоставлении места в канале кабельной канализации электросвязи (ККЭ).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе группы Vega.

По данным компании, «с целью обеспечения иска» суд запретил ОАО «Укртелеком» повышать тарифы за услуги доступа и использования кабельной канализации.

По мнению генерального директора ОАО «Фарлеп-Инвест» Юрия ЧУЙКОВА, «мы уверены в том», что новые тарифы "Укртелекома" на доступ в канализацию «являются экономически необоснованными». Он отметил, что "Укртелеком" контролирует почти 100% рынка кабельной канализации, и «говорить в такой ситуации» о каких-либо рыночных отношениях, конкурентных тарифах и т.д., «не приходится».

По мнению Ю.ЧУЙКОВА, «Укртелеком» просто «диктует» рынку цены. Поэтому он считает, что здесь «абсолютно необходим» контроль государственного регулятора.

«Недавно такое решение было принято, и мы ожидаем от Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) скорейшей разработки методики расчета себестоимости, на основании которой будут разработаны экономически обоснованные тарифы на доступ в ККЭ. До полного решения этого вопроса мы хотели бы сохранить статус-кво», - отметил Ю.ЧУЙКОВ.

Как сообщал ранее УНИАН, ОАО «Укртелеком» с 1 июля 2009 года увеличил тарифы за услуги доступа и использования кабельной канализации электросвязи в 6-8 раз по сравнению с действующими ранее. Выражая несогласие с ценовой политикой государственного монополиста, негосударственные операторы фиксированной связи, в том числе и телекоммуникационная группа Vega, обратились в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и Национальную комиссию по вопросам регулирования связи Украины с целью урегулировать сложившуюся ситуацию.

Распоряжением КМУ «Вопрос доступа к кабельной канализации» от 17 июля 2009 года №833-р было предписано НКРС разработать и утвердить Порядок доступа к кабельной канализации электросвязи. 23 июля т.г. НКРС своим решением №1607 утвердила «Порядок доступа к кабельной канализации электросвязи». Поскольку данным документом предусмотрено, что ежемесячная плата за использования места в канале кабельной канализации электросвязи определяется на основании себестоимости данных работ, АМК предоставил предложения НКРС в кратчайшие сроки разработать и утвердить Методику расчета себестоимости использования ККЭ. На сегодняшний день НКРС этот документ пока не разработала.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 40 городах и 2-х населенных пунктах 17-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 37 населенных пунктах Украины.

Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".