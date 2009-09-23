УМС начала третью фазу развития доступа в Интернет

Оператор мобильной связи «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) и компания «СИТРОНИКС Информационные Технологии» начали третью фазу строительства сети скоростного беспроводного доступа в Интернет на базе технологии третьего поколения CDMA2000 EV-DO Rev. A.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в результате третьей фазы строительства сети скоростного беспроводного доступа в Интернет на основе технологии 3G будет увеличена скорость передачи данных для услуги «МТС Коннект 3G». В рамках проекта «СИТРОНИКС Информационные Технологии» и МТС-Украина проведут комплекс мероприятий по расширению пропускной способности сети в крупнейших городах страны. Специалисты интегратора выполнят работы по улучшению качества сервиса и повышению пропускной способности базовых станций, а специалисты МТС-Украина – по расширению оборудования транспортной сети.

По данным гендиректора МТС-Украина Андрея ДУБОВСКОВА, в первой половине 2009 года объемы пользования услугой «МТС Коннект 3G», по сравнению с прошлым годом, выросли более чем в два раза, и сегодня перед компанией стоит задача создать достаточный запас емкости сети CDMA.

Напомним, сеть скоростного беспроводного доступа CDMA и сервис «МТС Коннект 3G» на основе технологии CDMA2000 1x EV-DO Rev A были запущены в октябре 2007 года. Позже, в течение октября-декабря 2007 года, CDMA-покрытие появилось в семи городах-миллионниках Украины: Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Сегодня сеть покрывает более 160 населенных пунктов по всей Украине.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,77 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,17 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.

СИТРОНИКС Информационные Технологии (г. Киев) — один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО «СИТРОНИКС». Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.