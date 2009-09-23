ДЖД надеется завершить реконструкцию вокзала в Донецке

Донецкая железная дорога рассчитывает на завершение реконструкции вокзального комплекса Донецк до ноября 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД по итогам технического дорожного совета по вопросу реконструкции действующего здания вокзала и строительства нового пригородного комплекса на станции Донецк в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

«Дорога совместно с инвестором разработала прогнозный график выполнения работ по реконструкции с учетом их окончания не позднее ноября 2011 года», - подчеркнул начальник Донецкой железной дороги Николай СЕРГИЕНКО.

Согласно сообщению, по итогам технического совета принято решение об очередности строительства, которое пройдет в три этапа, разработке графика выполнения подготовительных работ на станции Донецк в путевом хозяйстве, службе перевозок, сигнализации и связи, строительно-монтажных работ и гражданских сооружений.

В ДЖД напоминают, что проект модернизации вокзала и строительство нового пригородного вокзала на станции Донецк был разделен на два инвестиционных конкурса. Первый конкурс 16 декабря 2008 года проводила Донецкая железная дорога на строительство пригородного вокзала с торговыми центрами, автостанциями на сумму 214 млн. грн. Второй конкурс 31 августа 2009 года проводило Министерство транспорта и связи Украины на реконструкцию старого здания вокзала, строительство конкорса, транзитного зала и торгового комплекса на сумму 200 млн. грн. В результате двух тендеров победителем стало дочернее предприятие «СВ-ДОМ» ООО «Стройиммосистем».

«В результате осуществления двух инвестиционных проектов вместимость вокзала Донецк возрастет с 700 до 2100 пассажиров, а пассажиропоток увеличится с 17 до 32 тысяч в сутки, что будет соответствовать требованиям УЕФА в отношении железнодорожного вокзала, принимающего города и, бесспорно, улучшит качество обслуживания пассажиров», - отметил Н.СЕРГИЕНКО.

Справка УНИАН. Вокзал Донецк построен в 1949 году, после чего дважды тут производились незначительные ремонтные работы, которые не повлияли на увеличение пропускной способности. Станция по своему характеру является грузовой и в настоящее время пропускает в три раза больше грузовых поездов, чем пассажирских. Вокзал вмещает 700 пассажиров и ежесуточно станция пропускает 30 пассажирских и 27 пригородных поездов.