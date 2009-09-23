«Укрзализныця» отремонтирует свыше 130 бытовок

С целью улучшения условий труда своих линейных работников «Укрзализныця» в 2009 году планирует отремонтировать 132 санитарно-бытовых помещения для путейщиков, электриков, связистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на главного инженера Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Василия ЯКОВЛЕВА.

По его словам, планируется капитально отремонтировать 129 и построить 3 новых помещения. На сегодняшний день на 61 объекте работы уже выполнены, на 71 – находятся на стадии завершения.

С начала года строители уже освоили 26,5 млн. грн. при плане 24,5 млн. грн. Таким образом, уже идут перерасходы, однако железные дороги находят средства, чтобы закончить ремонты и обеспечить достойные условия труда своим работникам. «Специфика работы путейщиков заключается в том, что работа выполняется на воздухе, несмотря на погоду. Поэтому, чтобы люди могли работать, им нужно создать надлежащие условия, в частности, пункты, где бы они могли погреться, отобедать, переодеться и т.п. Некоторые из этих объектов были построены более чем 100 лет назад и давно уже нуждались в ремонте», – отметил В.ЯКОВЛЕВ.