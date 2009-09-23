«Укрзализныця» отремонтировала более 2,4 тыс. км путей

За восемь месяцев этого года всеми видами ремонта отремонтировано 2 430 км железнодорожных путей. Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», только в августе было отремонтировано 387 км.

В частности, с начала года модернизировано 347 км, произведен капитальный ремонт на 757 км, средний ремонт – на 689 км, комплексно-оздоровительный ремонт – на свыше 636 км путей.

Особое внимание железнодорожники уделили работе стрелочных переводов: с января по август т.г. заменены новыми 652 комплекта стрелочных переводов и отремонтировано 474 комплекта.

Всего в планах ведомства на 2009 год предусмотрено модернизировать 398 км колеи, капитальный ремонт осуществить на 1045 км, средний – на 820 км и капитально–оздоровительный ремонт – на 820 км. Планируется также заменить новыми 970 комплектов стрелочных переводов.