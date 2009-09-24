Правительство РФ поддержит автопром 1 млрд. долл.

Утвержденный накануне проект бюджета на следующий год включает новые меры по поддержке российского автопрома на 30 млрд. руб. Из этой суммы 20 млрд. руб. будет направлено на закупку автотранспорта для государственных нужд, еще 10 млрд. руб. пойдут на финансирование программы утилизации подержанных автомобилей для стимулирования продажи новых машин, сообщает k2kapital..

Главная бюджетная новость, объявленная вице-премьером и министром финансов Алексеем Кудриным, активно освещается сегодня российскими СМИ. Так, "Коммерсант" указывает на то, что автомобильная стала в бюджете наиболее защищаемой, так как Белый дом готов поддерживать и российских, и иностранных производителей, причем множеством способов.

Согласно предполагаемой схеме предоставления премии, владелец подержанного автомобиля не моложе десяти лет, который принадлежал ему не менее года, может сдать машину в утиль, получить взамен соответствующий сертификат, который, по сути, станет аналогом ваучера на скидку в размере 50 тыс. руб., который можно будет предъявить дилеру при покупке нового автомобиля, отмечает издание. Предполагается, что подобным образом можно будет купить любую машину, собранную на территории РФ, в том числе иностранного бренда.

"Ведомости" делают акцент на том, что правительство накануне одобрило поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие базовую ставку транспортного налога вдвое с 1 января 2010 года. Этот налог повышается впервые с 2003 года. Предполагается, что эта мера принесет региональным бюджетам 7,5 млрд. руб., сообщает издание со ссылкой на данные материалов к заседанию правительства. При этом регионы смогут увеличить размер базовой ставки налога в пять раз, а понижать – в 10 раз.