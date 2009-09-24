АвтоВАЗ сократит не более 27,6 тыс. работников

ОАО "АвтоВАЗ" в рамках антикризисной программы планирует сократить не более 27,6 тысячи работников, в результате целевая численность сотрудников предприятия будет составлять около 75 тысяч человек, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа" по итогам встречи президента компании с лидером профсоюза, сообщает РИА Новости..

"В рамках антикризисной программы происходит перераспределение загрузки производственных мощностей. Руководство "АвтоВАЗа" сумело значительно снизить первоначально обсуждавшуюся цифру высвобождаемого персонала в количестве 36 тысяч человек", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, схема сокращений персонала "АвтоВАЗа" была представлена профсоюзом. Количество сокращаемых сотрудников приводится с учетом 5 тысяч человек, приказ на высвобождение которых подписал президент ОАО "АвтоВАЗ" Игорь Комаров 14 сентября.

Сообщается, что под сокращения подпадают 13 тысяч пенсионеров, около 5,5 тысячи работников предпенсионного возраста и 9,1 тысячи работников трудоспособного возраста, для которых уже разработан план дальнейшей занятости. По расчетам "АвтоВАЗа", к началу 2012 года 6 тысяч из них будут снова востребованы на автогиганте для работы на новой линии, проект которой принят "АвтоВАЗом" совместно с Renault. До этого людям будут предложены временные рабочие места в Тольятти, работа на строительстве объектов особой экономической зоны (ОЭЗ), переобучение сроком до 5-6 месяцев с выплатой стипендии. В дальнейшем от трех до пяти тысяч человек планируется занять на предприятиях ОЭЗ.

"АвтоВАЗ" гарантирует тем, кто уйдет на пенсию в сентябре-октябре этого года, все выплаты в полном объеме. У работников предпенсионного возраста есть реальная возможность получить и государственную, и корпоративную пенсию, отмечается в сообщении.

В настоящее время на "АвтоВАЗе" работает 102 тысячи человек.

"Такой коллектив не может обеспечить эффективность и самоокупаемость производства", - говорится в сообщении.

На встрече Комарова с руководителями профсоюзной организации обсуждалась антикризисная программа, которая предусматривает производство порядка 500 тысяч автомобилей в год. Предприятие работает в одну смену, мощности загружены на 65%.

Ранее сообщалось, что антикризисная программа "АвтоВАЗа", реализуемая с 21 мая, в первом полугодии 2009 года позволила предприятию снизить убытки на 3,7 миллиарда рублей. Чистый убыток "АвтоВАЗа" по РСБУ по итогам первого полугодия 2009 года составил 14,2 миллиарда рублей против чистой прибыли в 1,49 миллиарда рублей в первом полугодии 2008 года.

"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие этого года "АвтоВАЗ" сократил продажи легковых автомобилей и коммерческого транспорта на 44% - до 179,9 тысячи машин.