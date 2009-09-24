Между Украиной и Словакией откроется прямое авиасообщение.

Как пишет газета «Дело» в № 153 от 24 сентября, словацкая компания Danub Wings заявила об открытии регулярного рейса «Попрад (Словакия) – Киев (Украина)». Точный срок начала перелетов пока не известен, однако рейс уже нанесен на карту маршрутов авиакомпании. Самолеты, вылетающие из украинского аэропорта «Борисполь», будет принимать аэропорт «Попрад – Татры», самый высокогорный в Европе.

На данный момент между двумя странами нет прямого авиационного сообщения. Что бы добраться в Словакию, украинцы пользовались услугами чартеров. Участники рынка отсутствие прямого соединения между Словакией и Украиной объясняют тем фактом, что аэропорт «Братислава» находится всего в 50 км от аэропорта Вены. Таким образом, для украинских авиакомпаний, которые осуществляют 24 рейса в Вену в неделю, нет смысла открывать рейсы в «Братиславу». Кроме того, Danube Wings уже осуществляет нерегулярные рейсы в Киев на самолетах ATR-72.

«В нашем флоте находятся самолеты Boeing, а ATR-72 – самолеты меньшей вместимости. Данный маршрут для нас малоперспективный, потому что пассажиропоток будет недостаточный», - говорит директор по связям с общественностью авиакомпании «Аэросвит» Владимир ГАЙДАШ.

Солидарен с ним и директор Центра политического и экономического анализа Александр КАВА. По его словам, данный рейс целесообразно открывать в зимнем расписании авиакомпании.

«Попрад – это самый близкий аэропорт горнолыжного курорта Словакии и очень удобен для туристов, однако по моему мнению, рейсы будут не регулярные, а сезонные», - отметил А.КАВА.

Из-за отсутствия точной даты запуска рейсов пока сложно назвать точную стоимость билетов. По мнению аналитиков, для того что бы составить конкуренцию чартерным рейсам и привлечь пассажиров, цена билетов на рейсы Danube Wings должна быть в пределах 250-300 долларов США. Отметим, что билет на чартерный рейс «Киев – Попрад – Киев» сейчас можно приобрести за 350-450 долл.

Danube Wings - словацкая бюджетная авиакомпания. Ее флот состоит из экологических турбовинтовых самолетов ATR – 72 – 202 в двух версиях на 50 и 72 пассажира. Авиакомпания выполняет рейсы в Германию, Италию, Словакию, Францию и Швейцарию. Базовый аэропорт авиакомпании Danube Wings - Братислава.