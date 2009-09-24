Эксперты: нужен взвешенный подход к тарифам на перевозку грузов

Правительство должно взвешенно подойти к проблеме тарифообразования на перевозку грузов железными дорогами, поскольку «Укрзализныця» несет значительные потери от введения скидок на перевозку отдельных видов грузов.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал руководитель аналитической группы Консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» (МКГ) Дмитрий ПОДТУРКИН.

«Кроме того, что тарифы сохраняются на уровне сентября (2008 г. – УНИАН), есть еще адресные скидки, которые отдельно предоставляют по отдельным номенклатурам грузов, и это уже не только металлургические грузы, это уже и лесные, и зерновые – целая группа грузов. Поэтому мы предлагаем взвешенно подойти к процессу тарифообразования: это не значит поднять на сколько-то процентов, а посмотреть влияние тех или иных скидок на весь транспортный комплекс… В результате, мне кажется, должны быть скидки отменены, но вот на сколько – полностью ли – или на какой уровень, должно быть четко рассчитано», - отметил он.

В свою очередь, исполнительный директор Международной организации работодателей предприятий отрасли железнодорожного транспорта «Федерация железнодорожников Украины» Лев ПОЛЯКОВ напомнил, что новый тарифный сборник «Укрзализныци» был введен только в мае этого года, при этом был со всеми согласован, поэтому изменять тарифную политику нет необходимости. «Новое тарифное руководство введено в действие в мае этого года, и оно согласовывалось со всеми отраслями. Скажем, те же зерновики получили скидку 6,7%, не было повышения для металлургов, тем более, что действовал мораторий. И, по сути дела получается, что отработанные тарифы, со всеми согласованные, на них опять нажим с точки зрения снижения размера», - отметил он.

В свою очередь Д.ПОДТУРКИН добавил, что ситуация с мая не настолько изменилась, чтобы менять тарифную политику. «Что негативно так поменялось с 1 мая до 1 октября, что необходимо опять пересматривать уже более менее сбалансированную и отработанную со всеми систему тарифообразования? Ведь Тарифный Сборник принимался очень долго и с очень большими дискуссиями, причем это были открытые дискуссии, и в Госкомпредпринимательства, и в Минэкономики, и тогда был найден компромисс. И вот сейчас проходит немного времени, и говорят, нет, не надо, компромисс мы откладываем, а давайте еще и еще… Негативной является сама тенденция – что вот эти адресные скидки появляются сразу – через час, через неделю на следующую категорию грузов. Если эта тенденция продлится, мы можем вообще придти к тому, что некоторые грузы будут возиться бесплатно», - сказал он.

Как считает директор Ассоциации Производителей оборудования железнодорожной инфраструктуры Олег МЕЛЬНИК, при принятии решений о скидках необходим диалог, при этом нельзя отдавать преимущество в виде дотаций одним предприятиям за счет других. «Ради сохранения целостности транспортного комплекса и непосредственно отрасли производителей ж/д инфраструктуры, является крайне важным проведение взвешенной тарифной политики, в том числе, с учетом потребностей «Укрзализныци», как главного потребителя нашей продукции», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила 18 сентября т.г., что Кабинет министров Украины намерен пролонгировать действие антикризисной программы для металлургической отрасли, в частности, пролонгировать действие скидок на перевозку грузов ГМК железными дорогами до конца года.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 г. в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.

Правительство постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязал Минтранссвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля этого года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет министров Украины продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июня 2009 № 710 «О внесении изменения в постановление Кабинета министров от 14 октября в 2008 г. №925» срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса был продлен до 30 сентября 2009 г.

В частности, скидки установлены на перевозку грузов горно-металлургического комплекса: для руды во внутреннем и импортном сообщении — 8,8%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении — 13%; для известняка во внутреннем сообщении — 20%; для черных металлов во внутреннем и экспортном сообщении — 8,8%, для утиля черных металлов во внутреннем сообщении — 8,8%.

С сентября 2008 г. по август 2009 г. – за все время действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса «Укрзализныця» недополучила почти 422 млн.грн. В случае продления действия постановления КМУ до конца 2009 г. железнодорожники прогнозируют убытки свыше 562 млн. грн.