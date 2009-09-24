ДЖД введет новую услугу питания

С 1 октября Донецкая железная дорога для пассажиров поездов №20/21 Луганск—Киев (СВ-вагон №8 и купейный вагон №9), №37/38 Донецк—Киев (СВ-вагон №8 и купейный вагон №14), №9/10 Донецк—Москва (купейный вагон №13) вводит новую услугу питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, для желающих пассажиров в отмеченных вагонах будут реализоваться продуктовые наборы.

Стоимость новой услуги составляет 35 грн. для вагона купе и 45 грн. для вагона СВ, и платится при оформлении билета. При этом услуга предоставляется исключительно по желанию пассажиров.

Напомним, услуга по реализации продуктовых наборов (ланч-боксов) в виде эксперимента была внедрена с 5 апреля 2009 года в поезде №6/5 сообщением Киев—Москва формирования Юго-Западной железной дороги. Стоимость аналогичная - 35 грн. для вагона купе или 45 грн. для вагона СВ. При этом ЮЗЖД намеревается начать реализацию продуктовых наборов в поездах №81/82 сообщением Киев—Ужгород, №101/102 Киев—Херсон, №27/28 Киев—Севастополь, №12/11 Киев—Симферополь, №3/4 Киев—Москва.

По данным «Укрзализныци», решение расширить перечень поездов, в которых будет предоставляться указанная услуга, было принято после маркетинговых исследований, в ходе которых выяснилось, что 73% пассажиров одобрительно ее оценивают. Как отмечают в «Укрзализныце», обеспечение пассажиров железнодорожного транспорта питанием во время путешествия — цивилизованная норма, которая распространена в странах Западной Европы и России.