Совмин ЕС обязал АЗС установить новое оборудование

Совет министров по вопросам конкуренции Европейского Союза обязал АЗС установить оборудование для удерживания канцерогенных испарений при заправках авто.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая директива была утверждена сегодня на заседании Совета.

В соответствии с одобренным документом, все АЗС, имеющие пропускную способность больше трех тысяч кубометров в год, должны установить соответствующее оборудование уже до 2018 года. Это оборудование направлено на удерживание испарений бензинов во время заправок автомобилей. Директива объясняет необходимость установления специального оборудования тем, что испарения нефти содержат канцерогенные бензины и углеводороды, которые могут формировать загрязненную прослойку воздуха очень близко к поверхности Земли. Эта прослойка является опасной для здоровья человека и для экосистем.

На сегодня АЗС уже имеют специальное оборудование для удерживания испарений бензинов во время заполнения резервуаров с ними.

Страны-члены должны имплементировать положение директивы в национальное законодательство до 2012 года.

Европарламент поддержал директиву в мае этого года.