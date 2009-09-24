ЕБРР и ЕИБ выделят кредит для логистического центра

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил проект по предоставлению кредита совместно с Европейским инвестиционным банком на сумму 27 млн. долл. для ООО «Евротерминал» с целью строительства логистического центра по обработке контейнеров в Одесском морском торговом порту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕБРР.

По данным банка, общая сумма проекта составляет 38 млн. долл.

Логистический центр будет включать четыре основных объекта: таможенный терминал, TIR-паркинг, внутренняя дорога и контейнерное депо. Площадь центра – 50 га.

Проект предусматривает строительство нового сухого портового терминала на территории в границах промышленной зоны, где в 2007 г. был создан TIR-паркинг. Эта территория ранее использовалась для фильтрации сточных вод.

Благодаря наращиванию мощностей для сберегания контейнеров далеко от центра города, на основных улицах Одессы уменьшится количество тяжелых автомобилей.

По данным пресс-службы ЕБРР, договор о предоставлении кредита будет подписан в октябре.