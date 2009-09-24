Проект реформирования ж/д отрасли cкоро будет представлен

Проект реформирования железнодорожной отрасли будет обнародован в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом заявил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК во время выступления на международной научной конференции «Реформирование железнодорожной отрасли Украины», которая начала свою работу в Днепропетровском национальном университете транспорта им. академика В.Лазаряна 24 сентября 2009 года.

М.КОСТЮК отметил, что, по мнению железнодорожников, весь производственно-технологический комплекс отрасли должен остаться в составе государственного концерна с существующей региональной формой управления, которая является наиболее эффективной. Однако, по словам гендиректора ведомства, реформирование невозможно без внесения изменений в ряд законодательных актов. В частности, в Закону Украины «О железнодорожном транспорте», принятом в 1996 году, некоторые положения которого не отвечают современным требованиям рынка. Изменения позволят начать успешное реформирование отрасли и тем самым повысить ее конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов.

Кроме того, М.КОСТЮК заметил, что параллельно с этим специалисты «Укрзализныци» продолжают тщательным образом изучать опыт стран, которые уже прошли путь реформирования, чтобы избежать ошибок и избрать наилучший план действий.