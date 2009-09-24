В Черниговской области грузоперевозки уменьшились

В Черниговской области грузовым транспортом в январе-августе 2009 г. доставлены заказчикам 1424,7 тыс. т грузов, грузооборот выполнен в объеме 626,7 млн. т/км, что на 30,6% и 9,8%, соответственно, меньше, по сравнению с прошлым годом.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 1198,7 тыс. т грузов, грузооборот выполнен в объеме 501,6 млн. т/км, что, соответственно, на 29,1 и 11% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составляла, соответственно, 72% и 79,6% общего объема.

Речным транспортом в январе-августе 2009 г. осуществлялись перевозки грузов только в заграничном соединении. В сравнении с январем-августом 2008 г. объемы грузовых перевозок речного транспорта уменьшились на 37,8%, грузооборота - на 5%.