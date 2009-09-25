Немецкий банк KfW предоставит Львову кредит на 25 млн. евро

Немецкий государственный банк развития KfW планирует предосавить Львову 25 млн. евро кредита для развития транспортной инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Кременчуге на всеукраинском семинаре мэров Украины по реформированию ЖКХ заявила официальный представитель банка.

По ее словам, банк уже выделил 500 тыс. евро на разработку транспортной концепции Львова на ближайшие 20 лет. Основной составляющей концепции должна стать подготовка транспортной инфраструктуры города к проведению в городе финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

"Размер кредита - 25 млн. евро. Кредит будет выделяться на 10-12 лет. Кредит будет выделен «Львовэлектротрансу» под муниципальную гарантию. Сегодня мы определяемся с процентной ставкой", - заявила представитель банка.

По ее словам, за кредитные средства будет построена трамвайная линия к будущему стадиону, где в 2012 году будут проходить матчи чемпионата.

"Эта линия также необходима, чтобы связать центр города с отдаленным микрорайоном, где будет стадион", - сказала представитель банка.

Для освоения предоставленных 500 тыс. евро объявлен международный открытый квалификационный конкурс на разработку стратегии развития городского транспорта. В октябре состоится его финал и будет объявлен международный тендер. Сейчас свою готовность принять в нем участие подтвердило 6 компаний из Германии, Франции, Испании, Украины, Канады.