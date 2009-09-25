В «Укрзализныце» 29 сентября состоится пресс-конференция

Убыточность пригородных перевозок...

29 сентября т.г. в 11.00 в помещении «Укрзализныци» (г. Киев, ул. Тверская, 5, комн. 116) состоится пресс-конференция на тему: «Убыточность пригородных пассажирских перевозок как сдерживающий фактор их развития». В мероприятии примут участие первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок УЗ Александр ГУДКОВ, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ» Дмитрий ПОДТУРКИН. Аккредитация представителей СМИ до 10.00 29 сентября по телефонам: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76, 8-067-465-54-03, 8-067-466-77-43.

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