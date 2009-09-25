МАУ выполняет прямые рейсы Киев - Абу-Даби

25 сентября авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполняет первый прямой регулярный рейс Киев - Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам, а с 29 ноября – 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы будут выполнять на самолетах «Боинг 737» с двухклассной компоновкой салона: бизнес и экономический классы. Продолжительность полета – пять с половиной часов.

Рейс МАУ Киев - Абу-Даби – первый прямой рейс из Украины в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Рейсы выполняются в партнерстве с компанией Etihad Airways, с которой авиакомпания МАУ заключила соглашение о совместной эксплуатации воздушной линии. Учитывая, что МАУ обеспечивает также регулярное воздушное сообщение между Киевом и Дубаи (ОАЭ), у пассажиров авиакомпании появилась возможность совершать полеты из Украины в ОАЭ и обратно 6 раз в неделю. «Открывая новый рейс Киев - Абу-Даби, наша авиакомпания продолжает расширять маршрутную сеть в восточном направлении», - сказал президент авиакомпании МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» - лидер рынка международных авиаперевозок Украины. Основанная в 1992 г., авиакомпания МАУ стала одним из первых украинских авиаперевозчиков с привлечением иностранного капитала.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.