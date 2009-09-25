В Винницкой обл. сократились пассажирские перевозки

В январе-августе 2009 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 5,66% или 9,9 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 165,1 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-августе пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 1,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 22,9 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом в январе-августе текущего года, сократились на 9,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 68,4 млн. пассажиров.

В январе-августе электротранспортом в областном центре перевезено 73,8 млн. пассажиров, в т.ч., с платным проездом – 31,4 млн. Троллейбусным транспортом перевезено всего 39,6 млн. пассажиров, а трамвайным – 34,2 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом и его пассажирооборот, по сравнению с январем-августом 2008 г., уменьшились, соответственно, на 2,5% и 2,4%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году количество перевезенных пассажиров увеличилось на 1,8% или на 1,977 млн., в сравнении с 2007 годом, - до 262,7 млн. пассажиров.