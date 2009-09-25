«АэроСвит» пополнил свой флот Boeing-737-500

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» в сентябре пополнила флот среднемагистральным самолетом Boeing-737-500 . Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В салоне размещено 118 кресел, что является наиболее приемлемой конфигурацией для авиакомпании в условиях мирового снижения пассажиропотоков. Самолет используется на внутренних направлениях и на среднемагистральных международных маршрутах авиакомпании. Самолет 1996 года выпуска приобретен в лизинг у одного из крупнейших мировых лизингодателей - ILFC - сроком на 5 лет.

Как отметил директор по связям с общественностью авиакомпании АэроСвит» – Украинские авиалинии» Владимир ГАЙДАШ, этот шаг направлен на планомерное обновление флота воздушных судов авиакомпании. «Мы ожидаем, что в ближайшем месяце наш флот пополнится еще одним воздушным судном Boeing -737», - сказал он.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупным украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 13 судов производства Boeing, среди которых 10 среднемагистральных В-737 и три дальнемагистральных лайнера В-767 и один ближнемагистральный самолет нового поколения Ан-148.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.