В Киеве снята реклама «Комментариев:»

В Киеве с 60 сити-лайтов сняли постеры еженедельника «Комментарии:» с рекламой обложки последнего номера (от 25 сентября 2009 года).

На обложке размещена фотография мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и анонс материала «Черновецкий продает метро», сообщили УНИАН в пресс-службе медиа-холдинга «Эволюшен Медиа».

«Второй раз за последние три месяца снимается реклама с обложкой издания, где критикуется деятельность городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Это уже тенденция. Мы не можем никого в этом обвинять, но, судя по всему, без указания из мэрии такое вряд ли могло произойти», - считает главный редактор «Комментариев:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

Руководство «Эволюшен Медиа» - издателя «Комментариев:» - обратилось к советнику мэра Марте ГРЫМСКОЙ с просьбой прокомментировать ситуацию. В службе советника ответили, что М.ГРЫМСКОЙ нет на месте, и отказались что-либо комментировать.

Напомним, в последнем номере «Комментарии:» пишут о том, что киевская власть начала подготовку к приватизации объектов метрополитена. По информации издания, на прошлой неделе Главное управление коммунальной собственности города Киева поручило руководству метрополитена срочно провести инвентаризацию имущества. Речь идет о почти двух десятках объектов Киевского метрополитена, включая здание инженерного центра по ул. Б.Васильковской, 22 (над станцией «Площадь Л.Толстого»), дом по ул. Крещатик, 19, в котором расположен центр связи метрополитена, и административное сооружение по просп. Победы, 35 (над станцией «Политехнический институт»).

Еженедельник отмечает, что решение о приватизации некоторых объектов метрополитена Киевсовет принял еще 28 августа 2008 года, когда были внесены изменения в решение от 08.02.2007 г. №62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы». В ноябре 2008 г. это решение опротестовала прокуратура Киева. В апреле 2009 года сессия Киевсовета попыталась отклонить этот протест, но не смогла добрать одного голоса.

Справка УНИАН. Еженедельник «Комментарии:» входит в медиа-холдинг «Эволюшен Медиа», работающий на информационном рынке Украины с 2003 года. Кроме «Комментариев:», «Эволюшен Медиа» является издателем следующих медиа-проектов: журнал «WeeklyUA»; Интернет-портал ProUA (http://proua.com) и шесть его региональных порталов в Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Луганске и Кировограде; Интернет-портал ugmk.info (http://ugmk.info); Фотоинформационное агентство PHOTOLENTA (http://phl.ua).