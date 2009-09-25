Американские компании хотят инвестировать Севастополь

Группа американских инвесторов заинтересована в сотрудничестве с Севастополем в проектах, связанных с реконструкцией аэропорта Бельбек, гостиничным бизнесом, использованием ветроустановок и солнечной энергии, улучшением работы городского освещения, оптимизацией работы муниципального транспорта.

Об этом заявил атташе по вопросам торговли Американской коммерческой службы Посольства США в Украине Ричард СТЕФЕНСОН на встрече в Севастополе с заместителем председателя городской государственной администрации Александром КЛИМОВЫМ, сообщили агентству УНИАН в отделе по делам прессы и информации ГГА.

По информации отдела, «атташе прибыл в Севастополь с предложениями от нескольких американских компаний, которые узнали об экономических и инвестиционных возможностях Севастополя после визита в наш город 4 июня текущего года инвестиционно-торговой миссии США».

Р.СТЕФЕНСОН, в третий раз посещающий Севастополь, в ходе встречи с вице-губернатором, поделился своими впечатлениями с коммерческой точки зрения: «сейчас нелегкое время для инвестиций – мы находимся в условиях экономического кризиса. Тем не менее, в июне состоялась первая в истории американо-украинских отношений инвестиционно-торговая миссия в Крым. И Севастополь стал самой удачной частью миссии».

А.КЛИМОВ во время встречи, в частности, отметил, что в последние годы Севастополь стал активно развиваться по многим направлениям: «Позитивные изменения в экономической, образовательной, строительной и других отраслях во многом стали возможны благодаря мероприятиям в рамках принятой в 2006 году «Программы устойчивого социально-экономического, экологического и культурного развития города Севастополя на период до 2015 года» (программа утверждена постановлением Кабинета министров Украины—УНИАН), на реализацию которой предусмотрено выделение 6,8 миллиарда гривень». По утверждению А.КЛИМОВА, «городская государственная администрация работает над внедрением в городе проекта по созданию зоны открытой экономики. Наша цель – привлечение инвестиций, чтобы город активно развивался, повышалось благосостояние его жителей».

Во время беседы обсуждались также возможности получения городом финансирования от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также организация визита представителей заинтересованных компаний, которые могли бы ознакомиться с севастопольскими объектами на месте. Р.СТЕФЕНСОН, в частности, указал на интересные для иностранных инвесторов направления развития Севастополя, такие как исторический туризм, развитие киноискусства, использование местных программистов как специалистов в перспективной области веб-дизайна.