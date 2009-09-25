«Богдан» начинает производство пикапа собственной разработки

Корпорация «Богдан», один из лидеров украинского автопрома, на мощностях автозавода «Богдан» в Черкассах начинает серийное производство пикапа собственной разработки на базе легкового автомобиля Lada 2110.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что автомобиль длиной 4 265 мм и грузовым отсеком (ориентировочный объем 2,5 куб. м, без учета пространства внутри спойлера криши) будет оснащен 8- и 16-ти клапанными двигателями. За счет модернизации подвески грузоподъемность новинки будет составлять ориентировочно 500 кг.

По словам инженеров-конструкторов завода-производителя колесная база пикапа может быть увеличена при необходимости на 270 мм. Конструкция фургона разработана с учетом возможности заводского установления газобаллонного оборудования.

«Корпорация «Богдан» готовит также вторую версию пикапа: бортовая тентованная модификация с рамной конструкцией платформы. На нее при необходимости можно будет устанавливать изотермическую будку или небольшую бочку для молока. Грузоподъемность этой модификации будет составлять приблизительно 700 кг», - отметил технический директор автосборочного завода Владимир ГОРБУНОВ.

По словам директора по производству и продажам легковых авто корпорации «Богдан» Рудольфа АРЗУМАНЯНА, новое авто будет реализовываться не только на рынке Украины, но и по всем странам СНГ. «Безусловно. это будет и Россия – один из главных и перспективных рынков для нашей корпорации», - подчеркнул он.

«Относительно объемов производства pick-up в будущем году, то на сегодняшний день производственные планы складываются с учетом потребности как внутреннего рынка нашего государства, так и потенциальных рынков сбыта. Цена авто на внутреннем рынке Украины ориентировочно будет составлять 50-60 тыс. грн. Мы сделаем максимально интересный автомобиль как по качеству, так и по цене», - отметил Р.АРЗУМАНЯН.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года корпорация презентовала стратегию производства легковых автомобилей до 2014 года, согласно которой в 2014 году планируется выйти на проектную мощность завода в Черкассах, выпустив по 60 тыс. Lada и Hyundai.

При этом корпорация намеревается выйти на экспортные рынки, постепенно доведя уровень локализации до 50% (что позволяет экспортировать продукцию).

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место по продажам в Украине.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.

По итогам 2008 года корпорация увеличила выпуск легковых авто на 63,4%, по сравнению с 2007 годом, до 88,316 тыс. штук, автобусов на 16,1% - до 3,775 тыс. штук.