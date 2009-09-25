«Укравтодор» готовит повышение акцизного сбора на бензин

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подготовила законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)» на смену законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения деятельности дорожного хозяйства Украины», которым предусматривается увеличение ставок акцизного сбора на нефтепродукты. Текст проекта размещен на сайте ведомства.

Проектом предлагается повысить с 1 января 2010 года ставки акцизного сбора на бензины моторные на 64% (с 110 до 180 евро за 1000 кг), на дизельное топливо – в среднем на 170% по отношению к нынешним и на 84% по отношению к ставкам, после повышения с 1 ноября 2009 г. (до 55, 80, 95, 120 евро за 1000 кг, в зависимости от содержания серы). Таким образом, стоимость нефтепродуктов на 1 л с учетом НДС по бензину вырастет на 0,74 грн.; по дизельному топливу – в среднем на 0,66 грн. (или на 0,48 грн., по сравнению со ставками на 1 ноября 2009 г.).

По данным «Укравтодора», увеличение ставок акцизного сбора в предложенных размерах позволит дополнительно получить к доходной части Государственного бюджета в 2010 году около 7,9 млрд. грн., которые будут направлены на улучшение состояния автомобильных дорог.

Проект должен решить проблему недостаточного финансирования необходимых расходов из бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. Как отмечают в ведомстве, по расчетам «Укравтодора», общая сумма поступлений средств из источников финансирования дорожного хозяйства за 2009 год может быть вдвое (на 7,6 млрд. грн.) меньше, чем предусмотрено. Таким образом,

средств хватит лишь на выполнение долговых обязательств по привлеченным под госгарантии кредитами, софинансирование проектов, реализуемых с ЕБРР, ЕІБ и Мировым банком, а также частично - на неотложный текущий ремонт и содержание дорог. При этом работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту общего пользования остаются без источников финансирования.

Таким образом, основная проблема заключается в том, что объем налогов и собраний, которые платятся пользователями автомобильных дорог согласно с действующим законодательством, не обеспечивают компенсации расходов, необходимых для поддержки автомобильных дорог в надлежащем состоянии и развитии дорожной сети.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» в июле обнародовал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины для обеспечения деятельности дорожного хозяйства Украины», подготовленный «Укравтодором», которым предлагалось увеличить уровень сбора для моторных бензинов на 64% – до 180 евро/тонна с 1 января 2010 года.

Проект документа также предусматривал повышение сбора на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% с действующих 45 евро/тонна до 120 евро/тонна, с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – с 35 евро/тонна до 95 евро/тонна, с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – с 30 евро/тонна до 80 евро/тонна, с содержанием серы не более 0,005% – с 20 евро/тонна до 55 евро/тонна с 1 января 2010 года.