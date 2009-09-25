В Винницкой обл. сократился объём машиностроения

Предприятия машиностроения Винницкой области в январе-августе 2009 года сократили объемы производства продукции на 45,5% по сравнению с январем-августом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой областной госадминистрации.

В управлении пояснили, что спад производства предприятий машиностроения в январе-августе т.г. произошел из-за сокращения спроса более чем в 3 раза, что в свою очередь обусловлено влиянием финансово-экономического кризиса.

В частности, в отчетном периоде наблюдалось уменьшение объемов в производстве насосов отцентрованных для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей на 2,3%, насосов объемных ротационных - на 51,3%, двигателей и силовых установок гидравлических и пневматических линейного действия - на 68,1%, двигателей и силовых установок гидравлических и пневматических - на 83,8%.

В производстве электрических машин и аппаратуры уменьшился выпуск приборов электрических охранной и пожарной сигнализации на 83,7%, аппаратуры электрической низковольтной - на 28,4%.

В производстве сельскохозяйственной техники уменьшился выпуск борон дисковых на 47,7%, разрыхлителей и культиваторов - на 69,5%, машин для внесения удобрений - на 90,4%.

Против января-августа 2008 года на предприятиях по производству контрольно-измерительной аппаратуры уменьшился выпуск приборов для измерения физических и химических величин на 77,3%, газомеров - на 6,8%.

Справка УНИАН. В Винницкой области почти 20% промышленных предприятий – юридических лиц занимается машиностроением. В этой сфере экономической деятельности области занято свыше 12 тыс. лиц. Объем реализации машиностроительных предприятий составляет почти 10% реализованных продукции (работ, услуг) промышленных предприятий области. По видам экономической деятельности почти 60% объема реализованной продукции приходится на предприятия, которые занимаются производством машин и оборудования, более 30% - на предприятия по производству электрического, электронного и оптического оборудования, остальные - на машиностроительные предприятия, которые занимаются производством и ремонтом транспортных средств и оборудованием.