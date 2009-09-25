Сбербанк РФ может в будущем продать свою долю в Opel

Сбербанк России может продать свою долю в Opel ГАЗу или, в случае отсутствия российского индустриального партнера, Внешэкономбанку - такая возможность заложена в условиях сделки о покупке немецкого автопроизводителя канадской Magna и российским Сбербанком, сообщил президент крупнейшего российского банка Герман Греф, сообщает РИА овости.

"Мы не рассматриваем эту инвестицию как стратегическую. После формирования на стороне России устойчивого индустриального партнера по сделке мы будем готовы этот пакет продать ему. В соответствии с условиями сделки, мы имеем право пакет акций продать без согласования с партнерами по сделке компании ГАЗ и Внешэкономбанку", - сказал Греф в интервью Рейтер.