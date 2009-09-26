Харьковское метро перешло в собственность города

25 сентября в Харьковском горсовете представители Министерства транспорта и связи Украины подписали договор с городскими властями о передаче ГП "Харьковский метрополитен" из государственной в коммунальную собственность.

Как сообщает ИА "МОСТ-Харьков", представители Минтранса заявили, что после перехода метро в коммунальную собственность Харькова, государство будет продолжать выделять деньги на его строительство.

"Харьков стал на 700 миллионов богаче – такова стоимость метрополитена. Как показывает опыт – передача метрополитена в коммунальную собственность благоприятно отражается на его развитии", - сказал главный специалист Департамента железнодорожного транспорта Минтранса Николай ПУЗЫРЕНКО.

Акт на передачу ГП "Харьковский метрополитен" в коммунальную собственность привезла в Харьков 27 августа премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что городу уже перечислены 75 млн. грн. для строительства метро. «Я хочу перед вами отчитаться, что они уже, наверное, находятся у вас на счетах в городе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.