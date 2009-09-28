Автосалон во Франкфурте
Было представлено около 100 мировых премьер
Завершившаяся в воскресенье во Франкфурте-на-Майне 63-я Международная автомобильная выставка показала около 100 мировых премьер, благодаря которым пессимистические прогнозы экспертов относительно падения интереса публики к автосалону не оправдались. По данным президента Союза немецкой автопромышленности Матиаса Виссмана, с 17 по 27 сентября выставку посетили около 850 тысяч специалистов и просто автолюбителей, сообщает РИА Новости..
Кризис не испортил автосалон
|Новый павильон ВМW на автосалоне-2009 привлек больше посетителей, чем в прошлый раз, когда компания не имела отдельной плащадки
Он считает, что "восторг перед автоновинками у всех остается неизменным, невзирая на трудные времена", ибо вокруг 100 мировых премьер на автосалоне "было не протолкнуться как в дни прессы, так и в дни специалистов и обычной публики".
Виссман отметил возросшие профессиональные знания обычных посетителей, которые задавали на стендах не менее серьезные вопросы, чем специалисты.
Некоторые посетители воспользовались прямым контактом с фирмами: так, 16 человек приобрели на автосалоне эксклюзивные спортивные модели ручной сборки, а еще 10 оставили предварительные заказы.
Один из побывавших на выставке "инкогнито" бельгийских принцев прямо со стенда в новом 11-м выставочном павильоне, который построил для себя концерн BMW, приобрел "семерку" в удлиненной версии.
Автосалон больше не создает пробки на дорогахНе без гордости глава автосоюза и оргкомитета выставки обратил внимание на "хорошую координацию действий в этом году месту устроителями автосалона и полицией".
"Мы рады были распрощаться с прежней приметой - "пробки на улицах Франкфурта означают большой наплыв посетителей на IAA". Нам удалось так оптимизировать совместно с городскими властями и полицией парковочные площади, что автолюбители легко находили место на парковке неподалеку от ярмарочного комплекса", - сказал Виссман.
Он привел мнение отвечавшего за порядок на дорогах финансовой митрополии полицейского офицера, который назвал организацию движения и парковок в период 63-й Международной автомобильной выставки "беспрецедентными".
Будущее за экологичными и красивыми автомобилямиНа основе того, что большинство автоновинок было "экологического профиля" глава Союза немецкой автопромышленности прогнозирует постепенное вытеснение двигателей внутреннего сгорания сначала "гибридами", а затем чистыми электромоторами.
Тем не менее, по мнению большинства экспертов, принявших участие в период автосалона в добрых двух десятках конференциях и дискуссиях, посвященных будущему мирового автопрома, наряду с экономичными автомобилями будет расти спрос и в люксовом сегменте, а также на индивидуальный тюнинг серийных автомобилей.
Некоторые специализирующиеся на этом фирмы показали на автосалоне чудеса превращения "обычного" Mini, VW или BMW в фантастическую машину будущего.
Как сказал Виссман, один из владельцев тюнинговой фирмы признался ему, что продал на выставке "каждый второй образец своих строго лимитированных моделей".
Тренинги и пробные поездки привлекают посетителейГлава Союза немецкой автопромышленности считает, что различные "сопроводительные мероприятия", в частности, тренинги на "экономичность и экологичность" весьма способствовали росту интереса обычных посетителей к автосалону.
Так, более 12 тысяч автолюбителей воспользовались предоставленным многими автопроизводителями шансом "пробной поездки" на 100 машинах, а 40 тысяч посетили в качестве пассажиров "мастер-классы" профессиональных водителей.
Более тысячи посетителей побывали на "эко-тренингах", организованных Audi, Ford, Opel, Seat, Skoda и VW. Там опытные инструкторы в ходе часовой поездки по Франкфурту наглядно демонстрировали своим ученикам в различных ситуациях приемы экономии горючего (в среднем 20%) и соответственно сокращения выброса СО2.
Специальные познавательные экскурсии для школьников в этом году посетили 18 тысяч учащихся, причем, их группы приехали не только со всей Германии, но также из Австрии, Польши, Франции и Чехии.
Оригинальным оформлением павильона удивил концерн Mercedes-Benz, не имевший до появления отдельного павильона BMW конкурентов
Все новое и необычное привлекает посетителей
|Оригинальным оформлением павильона удивил концерн Mercedes-Benz, не имевший до появления отдельного павильона BMW конкурентов
Как подчеркнул Виссман, опросы посетителей показали, что, несмотря на отдаленное расположение нового павильона, до него добрались 91% от общего числа посетителей выставки.
"Этот показатель гораздо выше того, который был зарегистрирован на прошлом автосалоне, когда BMW выставлялся вместе с другими в павильоне "Агора", - сказал глава автосоюза.
Многие автоконцерны даже в условиях экономии средств постарались снабдить свою презентацию чем-то необычным и привлекательным для публики.
Красивые девушки-модели, световые эффекты, музыкальное сопровождение и оригинальные декорации - на этом компании не стали экономить даже во время кризиса. А вот на пресс-релизах и цифровых дисках с фотографиями своей продукции очень многие фирмы сэкономили, вручая журналистам и посетителям визитные карточки своих компаний с адресом в интернете, откуда все эти сведения и фото можно скачать.
|Пожалуй, только "Майбах" не пытался привлечь к себе внимание, но в его "отсек" пускали только избранных.
Уже известно, что следующая, 64-я Международная автомобильная выставка пройдет во Франкфурте с 15 по 25 сентября 2011 года.