Автосалон во Франкфурте

Завершившаяся в воскресенье во Франкфурте-на-Майне 63-я Международная автомобильная выставка показала около 100 мировых премьер, благодаря которым пессимистические прогнозы экспертов относительно падения интереса публики к автосалону не оправдались. По данным президента Союза немецкой автопромышленности Матиаса Виссмана, с 17 по 27 сентября выставку посетили около 850 тысяч специалистов и просто автолюбителей, сообщает РИА Новости..

Кризис не испортил автосалон

"Нет смысла сравнивать показатели обычных лет и кризисного года, но все же итоги нынешнего автосалона по интересу публики и заключенным сделкам превзошли все наши ожидания", - заявил Виссман на итоговой пресс-конференции в воскресенье.

Он считает, что "восторг перед автоновинками у всех остается неизменным, невзирая на трудные времена", ибо вокруг 100 мировых премьер на автосалоне "было не протолкнуться как в дни прессы, так и в дни специалистов и обычной публики".

Виссман отметил возросшие профессиональные знания обычных посетителей, которые задавали на стендах не менее серьезные вопросы, чем специалисты.

Некоторые посетители воспользовались прямым контактом с фирмами: так, 16 человек приобрели на автосалоне эксклюзивные спортивные модели ручной сборки, а еще 10 оставили предварительные заказы.

Один из побывавших на выставке "инкогнито" бельгийских принцев прямо со стенда в новом 11-м выставочном павильоне, который построил для себя концерн BMW, приобрел "семерку" в удлиненной версии.

Автосалон больше не создает пробки на дорогах Не без гордости глава автосоюза и оргкомитета выставки обратил внимание на "хорошую координацию действий в этом году месту устроителями автосалона и полицией".

"Мы рады были распрощаться с прежней приметой - "пробки на улицах Франкфурта означают большой наплыв посетителей на IAA". Нам удалось так оптимизировать совместно с городскими властями и полицией парковочные площади, что автолюбители легко находили место на парковке неподалеку от ярмарочного комплекса", - сказал Виссман.

Он привел мнение отвечавшего за порядок на дорогах финансовой митрополии полицейского офицера, который назвал организацию движения и парковок в период 63-й Международной автомобильной выставки "беспрецедентными".

Будущее за экологичными и красивыми автомобилями На основе того, что большинство автоновинок было "экологического профиля" глава Союза немецкой автопромышленности прогнозирует постепенное вытеснение двигателей внутреннего сгорания сначала "гибридами", а затем чистыми электромоторами.

Тем не менее, по мнению большинства экспертов, принявших участие в период автосалона в добрых двух десятках конференциях и дискуссиях, посвященных будущему мирового автопрома, наряду с экономичными автомобилями будет расти спрос и в люксовом сегменте, а также на индивидуальный тюнинг серийных автомобилей.

Некоторые специализирующиеся на этом фирмы показали на автосалоне чудеса превращения "обычного" Mini, VW или BMW в фантастическую машину будущего.

Как сказал Виссман, один из владельцев тюнинговой фирмы признался ему, что продал на выставке "каждый второй образец своих строго лимитированных моделей".

Тренинги и пробные поездки привлекают посетителей Глава Союза немецкой автопромышленности считает, что различные "сопроводительные мероприятия", в частности, тренинги на "экономичность и экологичность" весьма способствовали росту интереса обычных посетителей к автосалону.

Так, более 12 тысяч автолюбителей воспользовались предоставленным многими автопроизводителями шансом "пробной поездки" на 100 машинах, а 40 тысяч посетили в качестве пассажиров "мастер-классы" профессиональных водителей.

Более тысячи посетителей побывали на "эко-тренингах", организованных Audi, Ford, Opel, Seat, Skoda и VW. Там опытные инструкторы в ходе часовой поездки по Франкфурту наглядно демонстрировали своим ученикам в различных ситуациях приемы экономии горючего (в среднем 20%) и соответственно сокращения выброса СО2.

Специальные познавательные экскурсии для школьников в этом году посетили 18 тысяч учащихся, причем, их группы приехали не только со всей Германии, но также из Австрии, Польши, Франции и Чехии.

Оригинальным оформлением павильона удивил концерн Mercedes-Benz, не имевший до появления отдельного павильона BMW конкурентов

Все новое и необычное привлекает посетителей

Несмотря на кризис, на 63-й Международной автомобильной выставке прибавился новый, 11-й павильон, который занял один из крупнейших немецких автопроизводителей - BMW. До этого собственный павильон имел только Mercedes-Benz.

Как подчеркнул Виссман, опросы посетителей показали, что, несмотря на отдаленное расположение нового павильона, до него добрались 91% от общего числа посетителей выставки.

"Этот показатель гораздо выше того, который был зарегистрирован на прошлом автосалоне, когда BMW выставлялся вместе с другими в павильоне "Агора", - сказал глава автосоюза.

Многие автоконцерны даже в условиях экономии средств постарались снабдить свою презентацию чем-то необычным и привлекательным для публики.

Красивые девушки-модели, световые эффекты, музыкальное сопровождение и оригинальные декорации - на этом компании не стали экономить даже во время кризиса. А вот на пресс-релизах и цифровых дисках с фотографиями своей продукции очень многие фирмы сэкономили, вручая журналистам и посетителям визитные карточки своих компаний с адресом в интернете, откуда все эти сведения и фото можно скачать.

Уже известно, что следующая, 64-я Международная автомобильная выставка пройдет во Франкфурте с 15 по 25 сентября 2011 года.