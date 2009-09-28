ЮЗЖД сэкономила 39,2 млн. грн.

С начала 2009 года Юго-Западная железная дорога сэкономила 39,2 млн. грн. на затратах на электроэнергию за счет ее закупки на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, столичная магистраль, став полноправным участником Оптового рынка электроэнергии, уже 7 лет сама осуществляет предпринимательскую деятельность по передаче электроэнергии местным электросетям, поставляя ее по регулируемому тарифу. Экономического эффекта железная дорога достигает благодаря уменьшению закупочной цены.

За весь 2008 год от лицензионной деятельности по передаче и снабжению электроэнергии экономия ЮЗЖД получила 60 млн. грн.

Напомним, ранее ЮЗЖД закупала электрическую энергию у 7 облэнерго по розничному тарифу.