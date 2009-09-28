Донецкая детская железная дорога закрыла сезон работы в этом году

Донецк. 26 сентября в парке им. Ленинского комсомола (Донецк) состоялось торжественное закрытие 37-го сезона работы Донецкой детской железной дороги. Как сообщает пресс-служба ДЖД, в мероприятии приняли участие начальник Донецкой железной дороги Николай СЕРГИЕНКО и руководители служб.

«Для Донецкой железной дороги малая дорога имеет большое значение, здесь дети учатся железнодорожным профессиям, потом поступают в отраслевые вузы, после чего возвращаются на большую железную дорогу уже как молодые специалисты», — сказал Н.СЕРГИЕНКО. На детской железной дороге все работы выполняют юные железнодорожники, за день осуществляется 6 рейсов. В частности, в этом сезоне, за май-сентябрь перевезено 7500 пассажиров, в том числе 3300 детей. В этом году детскую железную дорогу закончили 64 выпускника, 75% которых стали студентами железнодорожных вузов.

Справка УНИАН. Детская магистраль ДЖД начала свою работу 19 мая 1972 года, она находится в парке им. Ленинского комсомола. По ней курсирует локомотив с четырьмя вагонами. Пассажиры могут осуществить 25-минутную поездку по маршруту ст. Пионерская — ст. Шахтерская. Протяжность маршрута — 2,1 км. Стоимость детского билета — 3,60 грн, взрослого — 4,80 грн (в соответствии с пригородным тарифом).