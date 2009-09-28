Британская компания будет консультантом на Львовском аэродроме

Британская компания Halcrow Group Ltd подписала соглашение с ООО ПСП «Азовинтекс» относительно предоставления консультационных услуг по строительству взлетно-посадочной полосы в рамках подготовки ГП «Международный аэропорт «Львов» к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, соглашение было подписано 25 сентября т.г. в Лондоне во время встречи главы Львовской ОГА Николая КМИТЯ и генерального директора ООО ПСП «Азовинтекс» Александра ТАРУТЫ с региональным директором компании Halcrow Group Ltd Джоном ДЕЕМ.

Согласно подписанному договору, специалисты компании Halcrow Group Ltd будут предоставлять консультационные услуги генподрядчику в вопросах технологии строительства, что гарантирует высокое качество работ, а Львовская облгосадминистрация, выступившая инициатором подписания соглашения, будет контролировать ход выполнения работ. Оплату консультантам будет осуществлять генподрядчик – компания «Азовинтекс».

«Компания Halcrow Group Ltd имеет серьезный мировой опыт, ведь она выступала консультантом во время строительства взлетно-посадочных полос в аэропортах Манчестера, Москвы и других городов. Убежден, что подписание данного соглашения будет способствовать более быстрой и качественной реализации проекта строительства полосы Львовского аэропорта, его доведению до мировых стандартов и, конечно, подготовке Львовской области к Евро-2012 в целом», – отметил в комментарии журналистам председатель Львовской ОГА Н.КМИТЬ.

Как сообщал УНИАН, в конце марта т.г. Министерство экономики Украины определило ООО "Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс" (Мариуполь) единственным исполнителем работ по реконструкции аэродромной части международного аэропорта «Львов» в рамках его подготовки к турниру Евро-2012, мотивируя свое решение наличием у компании опыта и самой современной техники. Кроме того, "Азовинтекс" является генподрядчиком строительства нового стадиона во Львове.

В апреле т.г. началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Львов».

Проект реконструкции разработан Украинским государственным проектно-технологическим научно-исследовательским институтом гражданской авиации «Украэропроект» и рекомендован к утверждению Центральной службой «Укргосстройэкспертиза» Минрегионстроя.

Общая площадь искусственного покрытия, подлежащего реконструкции, составляет 376,763 тыс. кв. м, в том числе – 180,154 тыс. кв. м искусственной взлетно-посадочной полосы, 59,610 тыс. кв. м – рулежных дорожек и 136,999 тыс. кв. м перронов. В целом на строительство планируется израсходовать 978,58 млн. грн. Ориентировочный срок строительства – 24 месяца.