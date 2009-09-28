Укрзализныця отмечает увеличение грузоперевозок

В «Укрзализныце» отмечает тенденцию к увеличению объема грузоперевозок по сравнению с падением в начале года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Андрей МИРОШНИКОВ.

«У нас уже есть позитивные тенденции по увеличению объемов перевозок. То есть мы уже в сентябре грузим по отношению к прошлому году где-то на 17% меньше, тогда как в начале года мы нагружали примерно на 30% меньше. То есть этот разрыв с прошлым годом сокращается», – сказал он.

По словам А.МИРОШНИКОВА, сейчас сложно прогнозировать, как железные дороги закончат 2009 год, поскольку в последние месяцы возможно увеличение объемов перевозок. «Традиционно октябрь был пиком нагрузок по объемам перевозок. То есть это показательный месяц. Поэтому сложно сказать, как мы закончим год. Если экономика все-таки заработает или такая тенденция сохранится в следующие месяцы, то, возможно, мы сократим отставание», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года погрузка на железных дорогах составила около 21,5 млн. тонн, что на 31,5%, или 10 млн. тонн, меньше, чем в январе 2008 года.

По данным Госкомстата, перевозка грузов железными дорогами в январе-августе 2009 года уменьшилась на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 246,6 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 28,7%.