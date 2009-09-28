Ющенко подписал указ о присоединении Украины к Европейскому соглашению

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о присоединении государства к Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных путях международного значения.

Как говорится в указе от 28 сентября, текст которого размещен на сайте главы государства, целью присоединения Украины к этому международному соглашению является развитие международного судоходства на внутренних водных путях.

Справка УНИАН. Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения (СМВП) было подписано 19 января 1996 года в Женеве.