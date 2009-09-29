"Укрзализныця» понесла дополнительные затраты в 284 млн. грн.

«Укрзализныця» в связи с ростом цен на металлопродукцию понесла дополнительные затраты в размере 284 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Андрей МИРОШНИКОВ.

По его словам, меморандум, подписанный правительством с предприятиями горно-металлургического комплекса, не выполняется со стороны металлургов.

«Если со стороны «Укрзализныци» решение правительства выполняется полностью, то аналогичный мораторий на заморозку цены продукции, которая потребляется железнодорожной отраслью, со стороны металлургической и машиностроительной отраслей не выполняется. Цена только около 28% всей продукции, которую потребляет железнодорожная отрасль, осталась на уровне августа 2008 года, стоимость всей остальной продукции (72%) увеличена по сравнению с августом 2008 года, и из-за этого увеличения мы понесли дополнительные затраты в размере 284 млн. грн.», – сказал А.МИРОШНИКОВ.

По его словам, эти средства железнодорожное ведомство заплатило дополнительно за потребленную продукцию, в частности рельсы, стрелочные переводы, детали вагонов и пр.

А.МИРОШНИКОВ отметил, что финансовым планом ведомства на 2009 год предусмотрено 7,9 млрд. грн. на содержание инфраструктуры. В то же время он пока не берется прогнозировать, на сколько будет выполнен финплан.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 года в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования – 9% во внутреннем сообщении.

Кабинет Министров Украины постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязал Минтранссвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля т.г. от повышения для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и химической промышленности тарифов на перевозку грузов железной дорогой. При этом металлургические предприятия должны были не повышать цены на продукцию, которую потребляет «Укрзализныця».

Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабмин продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий ГМК до 1 июля 2009 года.

В соответствии с постановлением Кабмина № 710 от 24 июня 2009 г. «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 14 октября 2008 г. №925» срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса продлен до 30 сентября 2009 года.