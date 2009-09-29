ЮЖД планируют электрифицировать участок "Кременчуг-Полтава"

К маю 2010 года

Южная железная дорога планирует до мая 2010 года электрифицировать участок "Кременчуг-Полтава" Об этом журналистам сообщил начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, сообщает корреспондент УНИАН. По его словам, электрификация участка позволит повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке транспортных услуг за счет снижения себестоимости перевозок. Ранее ЮЖД планировала закончить электрификацию участка "Кременчуг-Полтава" до конца 2009 года. Руководство дороги оценивает стоимость проекта в 90 млн. евро.

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