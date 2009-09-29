«Укрзализныця» прогнозирует свыше 2 млрд. грн. убытков от пригородных перевозок пассажиров по итогам 2009 года.

Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр ГУДКОВ.

По его словам, за восемь месяцев убытки от пригородных перевозок составили 1,7 млрд. грн., по итогам года показатель может достигнуть 2,1-2,2 млрд. грн. Это при том, что за 8 месяцев прошлого года убытки от пригородных перевозок составили 1,2 млрд. грн., то есть выросли на 500 млн. грн. в январе-августе этого года.

Как пояснил А.ГУДКОВ, расходы «Укрзализныци» не покрывают доходы от этого вида перевозок. В частности, если расходы за восемь месяцев составили 1,9 млрд. грн., то доходы – 223 млн. грн. «Таким образом, пригородные пассажирские перевозки глубоко убыточны», - отметил начальник управления.

По его данным, в целом за восемь месяцев было перевезено почти 252 млн. пассажиров, отправлено 415 тыс. пригородных поездов, при этом около 70% пассажиров составили льготные категории.

Как напомнил А.ГУДКОВ, компенсация перевозки льготников по-прежнему не возмещается «Укрзализныце» в полном объеме. В частности, за восемь месяцев в целом компенсировано 24,2%. Таким образом, отметил он, возникает сложная ситуация, поскольку «Укрзализныця» недополучает средства, которые могла бы направить на обновление подвижного состава, инфраструктуры, на проведение ремонтных работ. По его словам, эти убытки покрываются «Укрзализныцей» за счет грузовых перевозок.

По словам А.ГУДКОВА, кроме того, что «Укрзализныця» не получает средства за перевозку льготников, ее пригородные тарифы не покрывают расходов. В частности, тариф должен быть приблизительно в 7 раз выше, чем есть сейчас. Начальник управления не исключает возможности повышения тарифов на 10-15% в этом году в случае, если будет достигнуто соглашение с облгосадминистрациями.