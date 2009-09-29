Укрзализныця ожидает 0,64% рентабельность железных дорог

Общая рентабельность железных дорог Украины по результатам 2009 года ожидается в размере 0,64%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, железнодорожники обеспокоены тем, что низкий уровень рентабельности не обеспечивает в полной мере самоокупаемость и техническое развитие отрасли.

В ведомстве напоминают, что последняя индексация грузовых тарифов, с повышением на 9,65%, состоялась 1 октября 2008, и в дальнейшем проводилось только снижение тарифов на перевозку отдельных групп грузов. При этом в «Укрзализныце» констатируют негативную тенденцию отставания уровня железнодорожных тарифов от инфляционных процессов в государстве на протяжении длительного периода. К примеру, тарифы на грузовые перевозки за август 2009 года сравнительно с 1991-м увеличились в 26,5 раза против увеличения цен на рельсы в 36,7 раза; дизельное топливо - в 46,9 раза.

По данным ведомства, финансовым планом железных дорог Украины на 2009 год не предусмотрена индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины. В то же время, фактический индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2009 к декабрю 2008 года составил 106,8%, а индекс потребительских цен — 108,2%.

Как отмечается в сообщении, свыше 50% железнодорожного тарифа составляют расходы на содержание железнодорожных путей, зданий, искусственных сооружений и пр., то есть железнодорожный транспорт удерживает свою инфраструктурную составляющую самостоятельно. В то же время, уменьшение доходной ставки негативно влияет на выполнение доходной части финплана железных дорог, что соответственно приводит к уменьшению доходных поступлений и отчислений в Государственный бюджет.

Справка УНИАН. На сегодня украинские железнодорожные грузовые тарифы остаются самыми низкими в Европе. Сравнительно с тарифами соседних стран их уровень ниже, чем в России, в 1,5-1,7 раза; Польше — в 6,4 раза; Словакии — в 5,5 раза; Венгрии — в 3,4 раза; Румынии — в 5,3 раза.