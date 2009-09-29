Предприятия Минтранссвязи до 1 октября завершат подготовку

Предприятия отрасли Минтранссвязи до 1 октября завершат подготовку к работе в осенне-зимний период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, на сегодняшний день в целом выполнено 93% всех предусмотренных работ.

В настоящее время на 99% готовы к эксплуатации объекты жилищно-коммунальной и социальной сферы: жилые дома – на 99%, общежития отрасли – на 95%, детские садики – на 94,5%, лечебные и учебные заведения – на 100%.

Производственные дома и сооружения готовы к эксплуатации в холодных условиях на 92,5%.