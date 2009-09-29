ГлавКРУ заявляет о подаче неправдивых данных в отчетах для УЕФА

Главное контрольно-ревизионное управление заявляет о подаче неправдивых данных по подготовке Киева к Евро-2012 в отчетах для УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ сегодня на брифинге.

В частности, по его словам, в официальные отчеты для УЕФА относительно подготовки к Евро-2012 в Киеве включаются гостиницы, строительство которых даже еще не началось.

Н.СИВУЛЬСКИЙ отметил чрезвычайно низкий уровень реализации программы по подготовке столицы Украины к проведению Евро-2012, в том числе, низкие темпы строительства транспортных развязок и инфраструктурных объектов.

Исключение, по словам председателя ГлавКРУ, представляют работы по реконструкции НСК «Олимпийский». Во время последних проверок этого объекта контрольно-ревизионной службой не было выявлено крупных нарушений.